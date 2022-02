Ślady II wojny światowej we Wrocławiu. Tu można dotknąć historii [ZOBACZ ZDJĘCIA]

9 lutego 1945 r. rozpoczęły się bombardowania Starego Miasta, a do szturmu Wrocławia przystąpiono 22 lutego, kiedy to jednostki radzieckie weszły w okolice Zakrzowa i Psiego Pola. Jednak Rosjanie nie zaatakowali miasta z kierunku jakiego spodziewali się Niemcy, lecz okrążyli je od strony zachodnich i południowych dzielnic stolicy Dolnego Śląska. Tam rozpoczęli swoje działania. Walki trwały 80 dni i nocy, a zakończył je akt kapitulacji podpisany przez gen. Niehoffa w dniu 6 maja, czyli dopiero cztery dni po upadku Berlina. W momencie rozpoczęcia oblężenia Wrocław liczył 30 000 domów, po jego zakończeniu aż 21 600 legło w gruzach. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów, strzałek lub kursora

Janusz Gajdamowicz / Polska Press