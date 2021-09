Sky Walk w Świeradowie- Zdroju ma konkurencje. Czerniawska Kopa, Sępia Góra czy Stóg Izerski. Stąd widoki są równie piękne Paulina Gadomska

Zachwycająca atrakcyjna konstrukcja jest uzupełniona o adrenalinowe, edukacyjne oraz kulturowe elementy, które napotkasz w trakcie wspinania się łagodnie wijącą się kładką o długości 850 metrów. Wyjdź na samą górę i odpocznij na siatce w kształcie kropli lub wejdź na szklaną platformę i poczuj to niezapomniane uczucie, jakby Twoje ciało unosiło się w powietrzu. Zakończ odwiedziny ścieżki szybką jazdą 105-metrową zjeżdżalnią. W kilka sekund wrócisz z chmur na ziemię. Sky Walk Świeradów- Zdrój

Czerwcowe otwarcie Sky Walk w Świeradowie- Zdroju wywołało prawdziwe, turystyczne poruszenie. Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale i Polski chcieli wdrapać się po ścieżce w chmurach i zobaczyć niezwykłe widoki na okolicę i Góry Izerskie. W Świeradowie- Zdroju to nie jedyny punkt, z którego widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wybieracie się do tego uzdrowiskowego kurortu, warto odwiedzić te miejsca i zachwycić się krajobrazem. Kliknijcie w zdjęcie główne i przejdźcie do galerii. Tam poruszajcie się strzałkami.