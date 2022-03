Sky Walk Świeradów Zdrój, czyli pomysł na wiosenną wycieczkę z Wrocławia! [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

Nie macie pomysłu na niedzielny wypad za miasto? Już służymy pomocą! Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to znakomity pomysł na weekendową wycieczkę. Gwarantowane są wspaniałe widoki! Tym bardziej, gdy pogoda nas rozpieszcza, tak jak obecnie. Obiekt zachwyca wiosną i już czeka na turystów. Poniżej cennik Sky Walk, godziny otwarcia i dojazd. Z Wrocławia to ok. 150 km i 2 h jazdy.