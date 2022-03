Sky Tower sprzedany za ponad 84 mln euro! Szybki finał zapowiadanej od roku transakcji Janusz Gajdamowicz

We wtorek (15 marca) Grupa Develia zawarła ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,27 mln euro.