Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący na świecie – znajdziecie go tuż za polską granicą. Ile kosztują bilety?

– Sky Bridge 721 to nie tylko budowla. To jest most, który niesie w sobie ponadczasowy przekaz. Przepiękne widoki, adrenalinę, które chcieliśmy wzbogacić o genius loci [tłum. ducha opiekuńczego tego miejsca – przyp. red.], które skrywają tutejsze góry. Uważam, że udało nam się to. Most przeniesie turystę ze współczesności do przeszłości i z powrotem dzięki ciekawej historii opowiadanej przez 16-letniego chłopca. Odkrywa on ukryte prawdy dotyczące swej własnej rodziny, której losy przeplatają się z wydarzeniami z naszej historii. To wszystko dzięki ciekawej grze z elementami rzeczywistości rozszerzonej – mówi dyrektor handlowy Ośrodka Górskiego Dolní Morava Tomáš Drápal.