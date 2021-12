Skwer w Dobrzykowicach koło Wrocławia będzie nosił imię Sylwestra Chęcińskiego. Decyzja została podjęta jednogłośnie! Robert Migdał

W połowie grudnia do władz gminy Czernica (woj. dolnośląskie) wpłynął wiosek by skwer, znajdujący się w pobliżu domów, w których kręcono większość scen do "Samych swoich", nosił imię zmarłego 8 grudnia reżysera trylogii o Kargulach i Pawlakach.