Skutki wichury są druzgocące. Drzewo spadło na jeden z samochodów firmy kurierskiej [ZDJĘCIA]

W poniedziałkowe przedpołudnie, na jednej z wrocławskich dróg wewnętrznych, miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Duży konar runął bezpośrednio na jadący samochód ciężarowy, należący do jednej z firm kurierskich. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia, kierowca pojazdu nie odniósł żadnych obrażeń.

Zdarzenie to miało miejsce na drodze wewnętrznej, prowadzącej wzdłuż torów kolejowych, na terenie należącym do PKP. W wyniku tego incydentu, na miejsce zostało skierowane kilka zastępów straży pożarnej, które natychmiast przystąpiły do działań mających na celu usunięcie przeszkody z drogi.