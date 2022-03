Skrzyżowanie na pl. Jana Pawła II od soboty znów przejezdne. MPK Wrocław: Zakończyliśmy roboty przed terminem

"Inwestycja na placu Jana Pawła II została podzielona na 5 etapów. Wszystko po to, by mieszkańcy dalej mogli korzystać z tego ważnego węzła komunikacyjnego" – mówi Krzysztof Balawejder prezes MPK Wrocław. – "Dzięki dobrej organizacji pracy, trzeci etap zakończymy tydzień przed terminem, co umożliwi szybszy powrót ruchu kołowego w tym miejscu. Nastąpi to w najbliższą sobotę, 19 marca".