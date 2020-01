Skoki z dachu stadionu już możliwe (ZOBACZ)

Każdy chętny może już skoczyć z dachu Stadionu Wrocław - będzie to atrakcja podobna do bungee. Jeden skok kosztuje na razie 75 zł (po promocji będziemy musieli zapłacić za niego 150 zł). Do wszystkich skoków przygotowuje instruktor.