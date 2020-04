Sklepy Biedronka będą czynne w tym tygodniu od 6 do 24 lub całą dobę (SZCZEGÓŁY)

Ogromne zainteresowanie klientów, którzy w tygodniu przedświątecznym mogli zrobić zakupy w większości sklepów Biedronka do godziny 24:00 lub przez całą dobę sprawiło, że sieć zdecydowała się na przedłużenie tego rozwiązania.

Do końca tego tygodnia sklepy Biedronka funkcjonować będą w wydłużonych godzinach. Niemal 1,6 tys. z nich działać będzie w godzinach 6:00 – 24:00, a ponad 850 placówek – całodobowo. Wszystko po to, by zapewnić klientom możliwość jak najbardziej komfortowych zakupów w tych szczególnych czasach.

- Natychmiast reagujemy na to, jak zmienia się sytuacja. Przedłużenie rządowych limitów dla handlu i zadowolenie klientów z wydłużonych godzin pracy sklepów przed świętami było dla nas jasnym sygnałem: kontynuujemy Akcję 24. Wierzymy też, że dłuższy czasu działania sklepów zapewni naszym klientom i pracownikom większe bezpieczeństwo: dłużej czynne placówki oznaczają mniej kupujących jednocześnie - informuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.