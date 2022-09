Sklep MPK Wrocław sporo na minusie. Koszt prowadzenia to ponad 180 tys. zł., a przychody wynoszą niespełna 26 tys. Prezes niezbyt zmartwiony

Sprawę jako pierwszy opisał Fakt. My postanowiliśmy także podjąć i pogłębić temat. Na nasze zapytanie Biuro Prasowe MPK poinformowało, że suma wydatków związanych z prowadzeniem sprzedaży internetowej i stacjonarnej wynosi 183 947 zł netto. Zawiera w sobie wartość towarów, które nie zostały jeszcze sprzedane. Natomiast przychody netto od listopada 2021 r. wyniosły 25 627,22 złotych.

To oznacza, że inwestycja jak na razie ma długą drogę, by się zwrócić. Sklep internetowy i stacjonarne punkty działają od listopada ubiegłego roku. Jak podkreślają pracownicy biura prasowego, to dopiero pierwszy rok funkcjonowania sprzedaży, który wiąże się z koniecznością inwestycji w infrastrukturę oraz tak zwane „zatowarowanie” sklepu, czyli konieczność zakupu asortymentu.

90 bluz,

15 koszulek,

43 kalendarze,

17 kubków PESA,

14 czekoladek I LOVE MPK,

6 kubków termicznych,

8 par skarpet,

3 czapki z daszkiem,

1 gymbag i

1 BOX MPK.

Ile jeszcze znajduje się w magazynach? 450 sztuk bluz, 88 koszulek, 184 sztuk par skarpet, 8 kubków termicznych 15 sztuk gymbagów.