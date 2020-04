Skatowali psa w Boguszowie-Gorcach i wynieśli do ogrodu. Pies wyczołgał się na ulicę, by szukać pomocy

- Nie wiem, co napisać. Wczorajsza interwencja, Boguszów - Gorce. Zadzwonił do nas Pan Mariusz, że przy ulicy Anny Walentynowicz siedzi pies, chyba po wypadku. Okazało się że pies jest pobity, w dodatku bardzo zaniedbany. Po przewiezieniu do weterynarza okazało się że rany na głowie są zadane jakimś przedmiotem, narzędziem... - załamuje ręce wolontariuszka z Fundacji Na Pomoc Zwierzętom.

Jak dodaje, dość szybko udało się ustalić właściciela czworonoga, który razem z kolegą został zatrzymany przez policję.

- Jak się okazało, dzień wcześniej popili i jeden z nich kilkakrotnie uderzył psa młotkiem. Myśląc, że zabili psa, wynieśli go do ogrodu, gdzie najprawdopodobniej chcieli zakopać. Jednak pies był tylko nieprzytomny, ocknął się i wyszedł do drogi szukając pomocy - zaznacza wolontariuszka.

Psa przewieziono do weterynarza (dokumenty w galerii zdjęć). Z opisu wynika, że jest w złym stanie. Nie tylko przez rany na głowie, ale także wynikającym z wielomiesięcznych zaniedbań.