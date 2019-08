Skandynawskie Ekspresje

Więc może do Norwegii – ojczyzny łosi, złośliwych trolli i Wikingów? To kraj spektakularny, szczególnie pod względem środowiska naturalnego. Zobaczymy najgłębszy norweski fiord, najdłuższy na świecie tunel drogowy, zapierające dech w piersiach lodowce i wodospady. Przejedziemy pod największym europejskim lodowcem, bajecznie kolorowymi dolinami, po najbardziej krętych drogach Europy. Zachwyt nad przyrodą zrównoważymy spotkaniem z architekturą. Klepkowe kościoły Stavkirke – rzeźbione, budowane bez użycia gwoździ – kiedyś były ich tysiące, dziś zostało około 20. To stąd Świątynia Wang została przywieziona do Karpacza. Jedź z nami, Masz dość codziennych stresów i spiny? To znak, że potrzebujesz poczuć „hygge” - wewnętrzną równowagę, bezpieczeństwo i szczęście – błogostan...

Wybierz się z nami w relaksującą podróż również do Kopenhagi. Od wielkich, światowych stolic różni się ona spokojnym, przyjemnym klimatem, na każdym kroku spotyka się tu pełne uroku kawiarenki i uśmiechniętych ludzi. To wszystko doskonale nastraja do zwiedzania różnorodności krajobrazowych i cennych zabytków. Symbol Kopenhagi – Mała Syrenka, drugi na świecie co do wieku park rozrywki – Ogrody Tivoli, Nyhavn – stary kanał w centrum miasta otoczony barwnymi jak tęcza domami... To tylko niektóre z nich. Dla podniebienia smakoszy – miejscowy pyszny Carlsberg i Smorrebrod – duńska kanapka z razowego chleba. Aby jeszcze hygge wzmocnić! Zachwycisz się długością mostu nad cieśniną Öresund i klifami na wyspie Møn. Skandynawia czeka na Ciebie. Wybierz się z nami w podróż, aby zobaczyć jeszcze więcej!

Intertrans Podróże zaprasza do zwiedzenia z nami wspaniałej Skandynawii.

Więcej informacji na stronie: www.intertranspodroze.pl/morzem-do-skandynawskich-stolic