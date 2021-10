Skalne Miasto w Czechach. Zaplanuj weekendową wycieczkę z Dolnego Śląska do Adršpach. Tu jest przepięknie! [JAK DOJECHAĆ, CENNIK, ZDJĘCIA]

Skalne Miasto w Czechach - niezwykła atrakcja tuż przy granicy z Dolnym Śląskiem

Skalne Miasto w Czechach, czyli Adršpach to wyjątkowa atrakcja turystyczna przyciągająca rzesze turystów z całej Europy, a nawet świata. Dolnoślązacy mają ten przywilej, że mieszkają bardzo blisko Adršpachu i podróż do Skalnego Miasta mogą zaplanować na jeden dzień - zarówno korzystając z połączenia kolejowego, jak i wybierając transport własnym samochodem. Zobaczcie zdjęcia ze Skalnego Miasta w Czechach zrobione w przedostatni weekend września, a poniżej zapoznajcie się z przydatnymi informacjami przed podróżą.

Skalne Miasto - cennik i zwiedzanie

Adršpach można zwiedzać przez cały rok, główny sezon turystyczny przypada na okres od 1 kwietnia do 31 października . Wiosna, lato i wczesna jesień to najlepsza pora na zwiedzanie Skalnego Miasta, chociaż musimy się wówczas liczyć z większą liczbą turystów oraz wyższymi cenami za wstęp oraz parking.

W sezonie za wstęp zapłacimy w kasie biletowej za osobę dorosłą180 Kč (około 30 zł), poza sezonem 130 Kč, za dziecko powyżej 6 lat - 110 Kč/90 Kč. Ulgą objęci są także studenci do 26. roku życia oraz osoby niepełnosprawne i seniorzy (65+). W kasie można płacić kartą. Niezależnie od pory roku, w której wybieramy się do Skalnego Miasta w Czechach, warto kupić bilety online - są tańsze, a poza tym unikniemy czekania w kolejce do kasy. Ceny biletów online zaczynają się od 110 Kč (w zależności od wybranej godziny wejścia). Są przewidziane zniżki dla rodzin. Jeśli wybieracie się w podróż z pieskiem, wymagana jest dodatkowa opłata (50 Kč). Szczegóły na zdjęciu w naszej galerii lub stronie internetowej www.adrspasskeskaly.cz/pl.