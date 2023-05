Siostry od Nieruchomości podbijają świat i Tik Toka. Głośno było o mieszkaniu w Świebodzicach, dziś sprzedają we Francji, Turcji i Hiszpanii

Najmniejsze mieszkanie na Dolnym Śląsku, które jest w Świebodzicach, sprzedało się w mgnieniu oka. - Kupili go rodzice dla syna - zdradzają panie Bodnar.

Obie są przed 30-ką. I obie mają mnóstwo pomysłów. Niebawem obie też wystąpią w filmikach. Dzisiaj zazwyczaj pokazuje się Joanna. A Justyna pozostaje z drugiej strony kamery. Ale to się zmieni.

Jak mówią dziewczyny, poza portalem naszemiasto.pl i gazetą Wrocławską pisały o nich inne duże portale. A ich działalność doceniają duże biura nieruchomości w Polsce i za granicą.

- Proponowano nam nawet pracę, ale na razie chcemy zostać przy swoim biurze. Odezwały się do nas także zagraniczne biura. Mamy w ofercie mieszkania i w cudownych miejscach, m.in. w Turcji i Hiszpanii. Dość często o pomoc w sprzedaży mieszkań proszę nas zwykli ludzie, którym podoba się to, co robimy - zaznaczają agentki.