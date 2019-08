Siła sprawcza, czyli kolejna odsłona projektu MADOA

Gości i artystki, które brały udział w plenerze witała kurator wystawy Anna Biela. Podkreślała ona, że tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu był Spiritus Movens, czyli siła sprawcza. - Każda z uczestniczek pleneru inaczej podeszła do tematu, każda miała inne wyobrażenie na wskazany przeze mnie temat. Dzięki temu powstały i obrazy, i instalacje artystyczne - mówiła pani Anna, która zapowiada kontynuację trwającego od kilku lat pleneru. - Artyści chcą podejmować się wskazanych przeze mnie tematów. Chcą realizować swoje prace w ramach mojego projektu - podkreśla.

Na wernisażu we wrocławskiej galerii Wykwit pojawili się dziennikarze, znawcy sztuki oraz bliscy artystek, które chętnie odpowiadały na pytania i opowiadały o swoich pracach. Warto podkreślić, że projekt Anny Bieli z roku na rok zyskuje na popularności i staje się przestrzenią, w której artyści chętnie biorą udział. - MADOA to po prostu spotkanie „tu i teraz” w duchu twórczości i dialogu, wolnego od jakichkolwiek barier kulturowych, społecznych, mentalnych, a także logistycznych - mówi artystka, podkreślając, że MADOA wniosła cenny pierwiastek twórczy, duchowy i humanistyczny w rozwój każdego z uczestników poprzedniej edycji. MADOA kojarzy się uczestnikom z wolnością, wytrwałością, odwagą i niewyczerpaną wyobraźnią kuratorki. Projekt ten to także pasja, prospołeczny charakter i ten niewidzialny duch aktu artystycznego. Wszystko to sprawia, że artyści nie tylko są „z innymi” lecz także potrafią być „dla innych”. Jak sama kiedyś powiedziała doktor Biela, „MADOA to perełka, którą szlifuje”.Artyści - uczestnicy czerpią twórczą energię przy tym „ognisku ciepła”, które pani Anna rozpaliła.