Siła i delikatność w jednym, czyli "dęciaki" z Lubina rządzą na scenie (ROZMOWA)

Narodowa Orkiestra Dęta to coś wyjątkowego na polskiej scenie muzycznej.

- Tworzą ją artyści grający na instrumentach dętych - drewnianych i blaszanych, wzbogaconych baterią perkusyjną. To zespół złożony z profesjonalnych muzyków, stanowiący Symfoniczną Orkiestrę Dętą. Tym samym unowocześniamy definicję Orkiestry Symfonicznej.

No właśnie. Dla mnie, dla laika,

- Ponad 250 lat temu krystalizowała się orkiestra symfoniczna, historia rozpoczęła się w Mannheim i w dużej mierze były to instrumenty smyczkowe. Instrumenty dęte dołączały stopniowo, a ich rozkwit w orkiestrze nastąpił w połowie XIX wieku. Jednak generalnie - masz rację - trzonem tradycyjnej orkiestry symfonicznej jest kwintet smyczkowy: skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Definicja orkiestry symfonicznej mówi o tym, że jest to zespół przeznaczony do wykonywania wielkich dzieł muzycznych, a zatem nie ma jednego, słusznego sformułowania, które jednoznacznie określi ilość i nazwy instrumentów symfonicznej orkiestry. Narodowa Orkiestra Dęta będąc instytucją kultury, posiadając pełne instrumentarium instrumentów dętych drewnianych w ujęciu koncertowym, które mogą pełnić rolę kwintetu smyczkowego, rozbudowaną sekcję instrumentów blaszanych i perkusyjnych, tworzy swoistą Dętą Filharmonię.