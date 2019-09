Siedziba Sił Powietrznych USA powstanie we Wrocławiu!

Deklaracja dotyczy pogłębiania współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi i w gruncie rzeczy jest uzupełnienie deklaracji podpisanej przez obu prezydentów 12 czerwca. Z dokumentu wynika, że część amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesiona do Polski. Trump mówił także o tym, że przenoszone będą także jednostki wojskowe z innych krajów. Co więcej, to Polska ma pokryć koszty utworzenia infrastruktury związanej z rozlokowaniem amerykańskich sił w naszym kraju.

Jakie to mogą być inwestycje? Przypomnijmy, że do tej pory wojskowa baza logistyczna znajdująca się przy lotnisku Wrocław-Strachowice obsługiwała loty kontyngentu z Afganistanu czy Iraku. Przeniesienie tu amerykańskich żołnierzy wymagałoby - i tak też twierdzi ekspert ds. bezpieczeństwa i lotnictwa z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu - wzmocnienia tej bazy i jej rozbudowy. Na terenie wrocławskiej bazy logistycznej znajdują się bowiem stare hangary, które dotąd wystarczały na potrzeby polskiego wojska.

- Przy tego rodzaju przedsięwzięciu moglibyśmy liczyć na wydłużenie pasa startowego, a to byłaby bardzo dobra wiadomość także, a może przede wszystkim dla mieszkańców (to wspólny pas startowy dla wojska, jak i zwykłych lotów). Obecnie pas startowy ma 2500 metrów, a powinien mieć co najmniej 3000 - 3200 metrów. Dłuższy pas startowy jest potrzebny, bo do celów strategicznych Amerykanie wykorzystują duże samoloty, czyli byłyby to Galaxy C5 albo C17 Globmaster. Dłuższy pas startowy dałby nam możliwość wprowadzenia do oferty wrocławskiego lotniska bezpośrednich połączeń transatlantyckich. Moglibyśmy latać do Stanów Zjednoczonych, a przecież prezydent Trump mówi o zniesieniu wiz - komentuje dr Bogusław Węgliński, ekspert z zakresu systemu bezpieczeństwa, terroryzmu współczesnego i lotnictwa cywilnego z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. - Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji z Korei, mogłoby powstać bezpośrednie połączenie do Korei czy do Chin. Niewątpliwie zwiększyłaby się też atrakcyjność Wrocławia dla lotów typu cargo. Tam jest miejsce na wydłużenie pasa startowego, ale nigdy nie było na to pieniędzy.