Siechnice. Te szklarnie świecą tak mocno, że widzi je pół Dolnego Śląska [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Wielką łunę na wschód od Wrocławia widać już z daleka. Co tak świeci? Szklarnie w Siechnicach, w których uprawiane są pomidory.

Szklarnie w Siechnicach są największymi na Dolnym Śląsku. Zajmują ponad 40 hektarów. Drugie co do wielkości szklarnie w Bogatyni są cztery razy mniejsze. W tych tych miejscach dojrzewają pomidory malinowe, mięsiste i koktajlowe, a w Siechnicach - także ogórki.

By produkcja była możliwa przez cały rok, pomidory są doświetlane. Pierwszą szklarnią, która wykorzystała metodę doświetlania, była ta w Bogatyni. Od czterech lat jest to także technologia stosowana w Siechnicach. Lampy wykorzystuje się przede wszystkim od października do marca.