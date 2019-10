Siatkówka coraz mocniejsza w regionie, dzięki biznesowi, ale też... polityce

W środę rano Czarnecki, który jest także europosłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PZPS Jacka Kasprzyka, że Polska zgłosiła swój akces do organizacji mistrzostw Europy siatkarzy w 2021 roku. Impreza ma być zorganizowana w czterech państwach. Trzy są już wybrane - to Estonia, Czechy i Finlandia. Czwarte miały być Niemcy, ale do gry weszła Polska, która ma mocne poparcie rządu.

- Co jest ważniejsze: Bill Gates czy wrocławskie siatkarki? - zapytał na początku Czarnecki. - Otóż miałem dziś zaproszenie na spotkanie w Europarlamencie z Billem Gatesem, a wybrałem siatkarki, z uwagi na ich walory estetyczne i merytoryczne - żartował. - Przez wiele miesięcy staraliśmy się, aby tę umowę dopiąć. Cieszę się, że Centrozłom w to wchodzi. Mam nadzieję, że to jest otwarcie drzwi dla innych sponsorów. Ta decyzja przypada na świetny czas dla żeńskiej siatkówki w Polsce - mówił w środę.

Czy dzięki tej umowie #VolleyWrocław stanie się teraz z dnia na dzień krainą mlekiem i miodem płynącą? Spokojnie, nie tak szybko. Porozumienie z Centrozłomem zapewnia większą stabilność, ale na razie to umowa na zbliżająca się sezon. Ma być przedłużona za rok i wszyscy zgodnie podkreślali, że liczą, iż współpraca będzie trwała kilka lat. Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej wspomniał coś nawet o europejskich pucharach, ale dajmy może najpierw rozegrać spokojnie nowemu trenerowi Wojtkowi Kurczyńskiemu pierwszy sezon w roli głównego trenera, a potem będziemy snuć mocarstwowe plany.

Po konferencji był oczywiście czas na rozmowy indywidualne. Dopytaliśmy zatem prezesa Czarneckiego, na ile realne jest, by Wrocław faktycznie gościł EuroVolley 2021.

- Uważam, że Wrocław - obok Krakowa i Katowic - jest jednym z trzech najpoważniejszych kandydatów. Oczywiście konkurencją jest Gdańsk i nowe hale w Gliwicach oraz w Tarnowie. Imprez mamy jednak dużo - powiedział europoseł i raz jeszcze potwierdził, że w przyszłym roku reprezentacja Polski siatkarek zawita do Wrocławia na turniej Ligi Narodów. Co więcej - zdradził też, że bardzo prawdopodobne jest, iż w Hali Ludowej w przyszłym roku zobaczymy także męską kadrę! - W kolejnym sezonie będziemy gościć aż dwa turnieje Ligi Narodów mężczyzn i wstępnie mogę powiedzieć, że jeden z tych turniejów będzie we Wrocławiu - przyznał. Biorąc zatem pod uwagę to, co dobrego dzieje się dobrego we wrocławskiej Gwardii, to wkrótce mogą nastać tłuste lata dla siatkarskich kibiców w stoicy Dolnego Śląska.