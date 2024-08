Setki zawodników zmierzą się o tytuł mistrza Polski w żeglarstwie

Na Zatoce Puckiej zobaczymy cały przekrój klas żeglarskich, od tych nieolimpijskich, które przygotowują żeglarzy do rywalizacji w konkurencjach olimpijskich, przez te, które zaledwie miesiąc temu oglądaliśmy podczas wyścigów Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024, po tradycyjne klasy z bogatą historią jak Latający Holender, czy OK Dinghy. Do rywalizacji dołączyła także rozwijająca się w ostatnich latach klasa WingFoil.

- Z perspektywy PZŻ Mistrzostwa Polski to święto rodzimego żeglarstwa, swoisty przegląd zawodników pod kątem kolejnych kampanii olimpijskich, ale także przygotowań do mistrzostw świata i Europy. Obecność sztabu trenerskiego będzie miała na celu możliwość przyjrzenia się zawodnikom i zawodniczkom celem wychwycenia kolejnych talentów i wdrażania ich w swoistą kulturę funkcjonowania w sporcie

– mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski należą do tych cyklicznie wyjątkowych, ponieważ odbywają się bezpośrednio po igrzyskach olimpijskich. Dla wielu żeglarzy to wyjątkowa okazja nie tylko do bezpośredniej rywalizacji z aktualnymi olimpijczykami, ale również do spotkania ich w marinie, podejrzenia podczas przygotowywania sprzętu czy porozmawiania. Jest to szczególnie ważne doświadczenie dla młodych sportowców stanąć z olimpijczykami na jednej linii startu, a niejednokrotnie wpłynąć przed nimi na metę.