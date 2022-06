Serbołużycki Budziszyn to miasto wież i zamku wykutego w skale. Przepiękna starówka idealnym pomysłem na jednodniową wycieczkę

Budziszyn leży tylko 50 km od Zgorzelca

47 minut. Tyle dokładnie potrzebujemy, żeby ze Zgorzelca przez autostradę A4 dostać się do Bautzen. Czeka tu na nas średniowieczny zamek, wieża ratuszowa z trzema zegarami, ruiny kościoła św. Mikołaja z cmentarzem w środku miasta i widok z mostu na stare miasto. W Budziszynie, położonym nad rzeką Sprewą, mieszka dziś ok. 40 000 mieszkańców, z czego ok. 5-10% stanowią Serbołużyczanie. Według jednej z legend nazwa miejscowości związana jest z historią księżnej, które zatrzymała się w miejscu, w którym dziś położony Budziszyn i niespodziewanie urodziła dziecko. Podobno jej mąż zapytał: „Bude syn?”, czyli „Czy to będzie syn?”. Popularne warianty mówią również o związku źródłosłowu z wyrazem 'budzik' lub 'osiedlem domków'.