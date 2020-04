Seniorzy będą płacić mniej w Biedronkach. Dla innych - wielkie obniżki. Zobacz szczegóły

Dzięki promocji „Platynowe rabaty” seniorzy 65+ będą mogli kupić potrzebne im artykuły w lepszych cenach, a także lepiej zróżnicować dietę dzięki temu, że każdego dnia zniżki będą dotyczyć innych kategorii produktowych. W czwartek 16.04 w godzinach 10-12 specjalnie dla seniorów Biedronka obniży o 30% ceny pieczywa świeżego i pakowanego oraz jaj, a w środę 15.04 seniorzy już korzystali ze zniżek na jogurty, parówki, artykuły przemysłowe i tekstylia. Jeśli w danym dniu obowiązują inne, jeszcze lepsze promocje na poszczególne produkty z tych kategorii, system będzie uwzględniał zawsze najniższą cenę dla klienta.

„Płać mniej, oszczędzaj więcej” dla posiadaczy kart Moja Biedronka

Kolejna akcja promocyjna przeznaczona jest dla klientów regularnie odwiedzających sklepy sieci, głównie w poszukiwaniu produktów świeżych – warzyw, owoców czy pieczywa. Biorąc pod uwagę wydłużony czas oczekiwania na wejście do sklepu, sieć wynagrodzi ich lojalność specjalnymi voucherami. Każdy klient posiadający kartę Moja Biedronka będzie mógł skorzystać z oferty promującej większe zakupy w miejsce kilku mniejszych:

Każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 49 zł, otrzyma voucher o wartości 5 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 49 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.

Każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 99 zł, otrzyma voucher o wartości 15 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 99 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.