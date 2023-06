Sekret włoskiej kuchni? Oryginalne wyroby wysokiej jakości. Oto najlepsze produkty prosto z północnych Włoch - sama próbowałam

Jak rozpoznać autentyczne włoskie przysmaki? Nie dajcie się nabrać na podróbki

Świeży, pyszny i... idealny. Autentyczny ser mozzarella

Mozzarella Soligo STG to przykład mozzarelli doskonałej. Nie jest to oczywiście przypadek: zdanie „Tworzyć produkty idealne” w 1883 roku zapisali założyciele Mleczarni Soligo jako swoje motto. Mozzarella Soligo STG charakteryzuje się wysokiej jakości techniką wytwarzania oraz starannymi metodami oceny produktu za pomocą narządów zmysłu. Ma kształt nieco nieregularnej kuli oraz gładką i błyszczącą powierzchnię. Jej zapach jest wonny i delikatny, smak pełny i świeży, a konsystencja miękka i nieco elastyczna.

Jednym z najlepszych produktów, które może zaoferować kuchnia włoska, jest mozzarella. To sztandarowy włoski wyrób, który powstaje ze świeżej, parzonej masy. Ser ten jest podstawowym składnikiem prawie każdej włoskiej pizzy czy sałatki, ale w marketach znajdziemy co najmniej kilka serów o nazwie mozzarella, które tylko udają włoskie.

Warto zwrócić uwagę na szacunek, jakim Soligo darzy naturę, którą docenia za surowce do przetwarzania swoich produktów. Dowodem na to jest m.in. wpisanie terenu, na którym powstała Mleczarnia Soligo, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Intryguje kształtem, zachwyca smakiem. Musicie spróbować tego sera

Provolone Valpadana to ser o największej liczbie form i gramatur, dzięki plastyczności masy, z której jest wytwarzany. Osiąga wagę nawet ponad 100 kg, ale w sklepach jest dostępny w opakowaniach o gramaturze 200 g. Przykładem wysokiej jakości tego typu sera, oznaczonego symbolem DOP, jest produkt Brazzale - najstarszej firmy mleczarskiej we Włoszech, działającej nieprzerwanie od co najmniej ośmiu pokoleń, która produkuje ser i masło od 1784 roku.

Provolone Valpadana to ser, który narodził się w dolinie Valle Padana pod koniec XIX wieku. Stanowi część rodziny serów z masy parzonej i zaskakuje swoim kształtem gruszki, kiełbasy lub stożka. Istnieją dwa typy sera Provolone Valpadana DOP: łagodny produkowany z podpuszczki cielęcej i dojrzewający nie dłużej niż 2-3 miesiące oraz pikantny, który produkowany jest z podpuszczki koźlęcej i/lub jagnięcej i dojrzewa minimum przez 3 miesiące do nawet ponad roku.

Wino, które pokochał cały świat

DOCG to maksymalne wyróżnienie jakości we Włoszech i aby mieć taką etykietę na winie, producenci nie tylko muszą spełniać wszelkie warunki określone w przepisach dla win o klasyfikacji DOC, ale dodatkowo wina takie muszą być poddane wnikliwej analizie i komisyjnej degustacji. Znak DOCG zarezerwowany jest dla win wyróżnionych znakiem DOC przez przynajmniej ostatnich 5-10 lat i które są uznawane za wyjątkowo wartościowe.

Prosecco, które wytwarzane jest ze szczepu winogron Glera, może być produkowane tylko w tych dwóch regionach w północno-wschodnich Włoszech - Wenecja Euganejska i Friuli-Wenecja Julijska. Wina, które są produkowane poza tymi regionami, nie są prawdziwymi prosecco. Ale jak mieć pewność, wybierając kolejną butelkę prosecco, że kupujemy to najlepsze? Należy zwrócić uwagę czy etykieta jest oznaczona terminami DOCG lub DOC . Gwarantują one, że producenci restrykcyjnie przestrzegali szczegółowych przepisów dotyczących jakości, dozwolonych metody upraw czy wymagań dotyczących dojrzewania wina.

Skąd pochodzą najlepsze włoskie wina?

Obszar, który produkuje najwyższej jakości prosecco DOCG, to wzgórza Conegliano Valdobbiadene. Wytwarzane jest tam wyśmienite wino musujące Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Obszar produkcji obejmuje 15 gmin i rozpościera się na terytorium mieszczącym się w odległości 50 km od Wenecji i około 100 km od Dolomitów. Prosecco to można degustować w wersjach Brut (o zawartości do 12 g cukru na litr), Extra Dry (od 12 do 17 g cukru na litr) i Dry (od 17 do 32 g cukru na litr).

Natomiast Asti DOCG to wina powstałe w 100% z winogron szczepu Moscato Bianco, rosnącego na wapiennych obszarach wzgórz należących do światowego dziedzictwa UNESCO i rozpościerających się na terenie 52 gmin położonych w prowincjach Alessandrii, Asti i Cuneo. Asti Spumante Dolce DOCG i Moscato d’Asti DOCG to jedne z najbardziej znanych win musujących na świecie. Nic dziwnego - mają unikalne właściwości, zachwycają w smaku i zapachu oraz metodami i niebywałą precyzją produkcji.