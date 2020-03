Seanse filmowe w DCF - mamy dla Was bilety!

Sala samobójców. Hejter

OPIS: Druga część głośnej „Sali samobójców” – nagrodzonego Srebrnymi Lwami, wielkiego przeboju z 2011 roku. Nowa odsłona kultowego dzieła Jana Komasy („Miasto 44”) to elektryzujący cyber-thriller – współczesna wersja „Romea i Julii”, będąca uniwersalną opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt. „Sala samobójców. Hejter” to nowy, porażająco aktualny manifest młodego pokolenia. Zobacz, jak bawi się, kocha i nienawidzi współczesna polska młodzież. Odkryj mroczną stronę mediów społecznościowych i przekleństwo hejtu. Rzuć się w wir rzeczywistości wirtualnej i przystąp do gry o najwyższą stawkę. Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.

OBSADA: Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza

Więcej informacji:

Aby wygrać zaproszenie wyślij email na adres natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl i odpowiedz na pytanie: który film chciałbyś zobaczyć i dlaczego? Odpowiedzi można wysyłać do piątku 06.03.2020 r. do 14:00, zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani emailowo.