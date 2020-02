Seanse filmowe w DCF - mamy dla Was bilety!

Na każdy seans mamy jedno podwójne zaproszenie:

Emma

„Emma” to błyskotliwa komedia omyłek. W samym środku wszystkich intryg stoi niezwykła bohaterka - pełna życia i wigoru, urocza, nieznośna i apodyktyczna Emma.

Emma Woodhouse mieszka z ojcem (Bill Nighty) na angielskiej prowincji. Sama wcale nie zamierza wychodzić za mąż, za to swatanie innych jest jej ulubionym zajęciem. Młoda Emma nie zdaje sobie jednak sprawy jak niebezpiecznie jest takie zajęcie. W sprawach serca niczego nie da się przecież przewidzieć ani tym bardziej zaplanować. Dobre intencje Emmy nie idą w parze z intuicją i spostrzegawczością - zrobi się zabawnie, ale też dramatycznie.

Film jest adaptacją powieści Jane Austen, jednej z najsłynniejszych angielskich pisarek, autorki utworów poświęconych codziennemu życiu ziemiańskiej prowincji angielskiej w XIX wieku. Celne obserwacje ówczesnego społeczeństwa i wnikliwe portrety psychologiczne kobiet sprawiają, że twórczość Austen do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród kolejnych pokoleń.

OBSADA: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy

W labiryncie

Nastoletnia Samantha została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Kiedy budzi się w szpitalu, niczego nie pamięta. Nikt nie wie, jak udało jej się uciec. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena (Dustin Hoffman), próbuje odzyskać wspomnienia z tajemniczego labiryntu – więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar. Równocześnie sprawcę próbuje odnaleźć bezkompromisowy detektyw Bruno Genko (Toni Servillo).

Potwór, który uwięził dziewczynę wciąż jest na wolności. Jedyny sposób, by złapać Człowieka z Labiryntu, to włamać się do umysłu Samanthy... Zaczyna się polowanie na oprawcę.

OBSADA: Dustin Hoffman, Toni Servillo, Valentina Belle

Nędznicy

OPIS: Taki debiut zdarza się w kinie raz na kilka lat. Film w reżyserii Ladja Ly od swojej premiery na festiwalu w Cannes zachwyca krytyków i widzów na całym świecie. „Nędznicy” to jeden z najlepszych europejskich filmów minionego roku, prawdziwe odkrycie reżyserskie, nominowany do Oscara i Złotego Globu, zwycięzca Nagrody Jury w Cannes i laureat Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Odkrycie Roku, zdobywca 12 nominacji do Cezarów i trzech statuetek Lumières Awards, w tym dla Najlepszego Filmu, laureat dziesiątek nagród na festiwalach na całym świecie i wielki hit francuskich kin (ponad dwa miliony widzów).