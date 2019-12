Seanse filmowe w DCF - mamy dla Was bilety!

Na każdy seans mamy jedno podwójne zaproszenie:

Gwiezdne wojny

Lucasfilm i reżyser J.J.Abrams łączą siły po raz kolejny, aby zabrać was w podróż do odległej galaktyki. Film „Gwiezdne wojny. Skywalker. Odrodzenie” to finał sagi o Skywalkerach. Narodzą się nowe legendy, a ostateczna bitwa o wolność ma się dopiero rozegrać.

OBSADA: Billie Lourd, Mark Hamill, Daisy Ridley

Kod Dedala

OPIS: Film inspirowany kulisami wydania „Inferno” Dana Browna. Amerykańscy wydawcy zamknęli tłumaczy w odosobnionym miejscu, dzięki temu udało się uniknąć piractwa, a książka zarobiła 250 milionów dolarów. Dziewięciu tłumaczy z całego świata zostaje zamkniętych w luksusowym bunkrze. Mają wspólnie pracować nad przekładem finałowej części bestsellerowej trylogii, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Brak kontaktu ze światem i rygorystyczne zasady zaczynają budzić frustracje. Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest podejrzany, każdy ma motyw a bezwzględny wydawca nie cofnie się przed niczym, by zdemaskować i ukarać ją lub… jego.

OBSADA: Olga Kurylenko, Alex Lawther, Sidse Babett Knudsen

Kraina miodu

OPIS: 50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym mieście, oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Codziennie chodzi po zboczu wzgórza, aby sprawdzić swoje ule. Kocha pszczoły, zaklina je śpiewem, delikatnie manewrując plastrami miodu bez kombinezonu, siatki na twarzy lub rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak pewnego dnia do jej okolicy wprowadza się wielodzietna rodzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci, ryczące krowy i silniki. Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale traktują miód i pszczoły zgoła inaczej. Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Hatidze czuje, że to, czego nie da się zmienić, należy zaakceptować. Jednak nowi przybysze mogą poważnie zagrozić jej życiu oraz ulom, które posiada. Film ukazuje zanikającą tradycję szacunku do pszczół i traktowania ich jak partnerów, a nie poddanych człowiekowi niewolników produkujących miód. Pięknie sfilmowana opowieść daje nadzieję na zmianę komercyjnego nastawienia człowieka do pszczół i natury.

OBSADA: Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam

Więcej informacji: https://www.dcf.wroclaw.pl/baza-filmowa/7118-kraina-miodu

Osierocony Brooklyn

Film „Osierocony Brooklyn”, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, opowiada historię Lionela Essroga (Norton) — samotnego prywatnego detektywa cierpiącego na zespół Tourette'a. Postanawia on rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i jedynego przyjaciela Franka Minny (Willis). Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety, od których zależy los całego miasta. Dążąc do rozwikłania tajemnicy, Lionel trafia z przesiąkniętych ginem klubów jazzowych w Harlemie do surowych slumsów Brooklynu i wreszcie na pełne przepychu salony najbardziej wpływowych graczy w Nowym Jorku. Stawia czoła zbirom, korupcji i najgroźniejszemu człowiekowi w mieście, aby uczcić pamięć przyjaciela i ocalić kobietę, która może okazać się ratunkiem dla niego samego. Scenariusz Nortona został oparty na motywach powieści „Osierocony Brooklyn” Jonathana Lethema, którą w 1999 r. wyróżniono nagrodą National Book Critics Circle w kategorii fikcja literacka.

OBSADA: Bruce Willis, Edward Norton, Willem Dafoe