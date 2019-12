Seanse filmowe w DCF - mamy dla Was bilety!

Dwóch latarników przebywa przez cztery tygodnie na odosobnionej wyspie. Młodszego Ephraima Winslowa zaczynają prześladować syreny, jednooka mewa, a zachowanie drugiego latarnika doprowadza go do szału. Starszy Thomas Wake natomiast zdaje się skrywać sekret, który budzi ciekawość i zazdrość młodszego. Między mężczyznami rośnie coraz większe napięcie, które prowadzi do mrożących krew w żyłach konsekwencji.

Nowoczesne i pełne czarnego humoru podejście do klasycznej kryminalnej zagadki w stylu mistrzyni gatunku Agathy Christie. Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.

OBSADA:Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman

