Schrony przeciwlotnicze pod Legnicą, niewielu o nich wie, a kryją wiele tajemnic

Kiedy został wybudowany schron pod budynkiem ekspedycji towarowej należącym do dworca kolejowego w Legnicy?

Co pamiętają dawni pracownicy PKP w Legnicy na temat schronów

Co znajdziemy w schronie pod jednym z budynków Zespołu Głównego Dworca Kolejowego?

Bardzo trudno dostrzec wejście do schronu jeśli nie wiemy gdzie go szukać. Solidne przeciwpancerne drzwi chronią wejście do bunkra. Idąc w głąb możemy obejrzeć pomieszczenia, w których prawdopodobnie ukrywali się ludzie. Bardzo dobrze zachowany jest również filtr powietrza (był wymieniany przez Polaków- bo są na nim polskie napisy. Filtr może działać również wtedy gdy nie ma zasilania. Służy do tego ręczna korba, którą kręci się po to, aby zasysała powietrze z zewnątrz, przechodzi ono przez filtry i staje się użytkowe dla chroniących się tam ludzi.