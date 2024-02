Schronisko, wieża widokowa i restauracja na Górze Barbarka w Wałbrzychu 100 lat temu. Tak wyglądało miejsce, które reklamowali Niemcy

Smutny los schroniska i restauracji, podobny do innych wałbrzyskich perełek, jak Ma Fantaisie czy Starego Książa

Dla takich widoków, jak ten ze szczytu Góry Barbarka i schroniska, dzisiaj inwestuje się miliony

Niezwykła panorama rozpościerała się ze Schroniska Kolbebaude i restauracji w Wałbrzychu

Jedna z największych atrakcji był jednak widok na znajdujący się u stóp góry okazały dworzec kolejowy Bahnhof Dittersbach, dzisiejszy Dworzec Główny w Wałbrzychu. Obiekt imponuje do dziś, zwłaszcza po kapitalnym remoncie, który przeprowadzono tu kilka lat temu. Poza dworcem można było podziwiać migocącą w blasku świateł przemysłową część Podgórza, Białego Kamienia czy Sobięcina z infrastrukturą kopalń i koksowni.

W Wałbrzychu była już wieża widokowa, wysoka na 20 metrów na szczycie Góry Barbarka przy schronisku i restauracji

Dzisiaj wieża widokowa w Wałbrzychu budowana jest koło innego wałbrzyskiego schroniska - Harcówki, które jest jednak młodsze, od opisywanego na szczycie barbarki.

Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela, a schronisko było pierwszym takim obiektem w Górach Wałbrzyskich! Wokół budynku znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Do obiektu dobudowano drewnianą werandę i salę taneczną.

"Po pierwszej wojnie światowej staraniem miejscowego klubu narciarskiego wzniesiono niedaleko schroniska skocznię narciarską, gdzie osiągano odległości w skokach do 25-30 metrów".

Jak dalej zauważa autor, w 1920 roku obiekt należał do niejakiego Hartmana. W okresie międzywojennym reklamował to miejsce na pocztówkach, gdzie uwieczniono go ubranego w tyrolski strój w towarzystwie dwóch dużych psów.

Schronisko na Górze Barbarka w Wałbrzychu było urocze. Przyciągało pięknymi widokami, dobrą kuchnią sielską atmosferą. Na zdjęciu właściciel z okresu międzywojennego fotopolska.eu

Polska.org podkreśla, że Kolbebaude słynęła z: