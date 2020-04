Satelity Starlink będą dziś leciały nad Polską! Czeka nas kilkuminutowy spektakl na niebie

Pierwszy przelot i szansa na zobaczenie świetlistej smugi nadarzy się pomiędzy godz. 20:22 i 20:30 (dane dla centralnej Polski), ale prawdopodobnie efekt będzie słabszy, bo niebo w wielu miejscach Polski będzie jeszcze jasne. Drugi przelot rozpocznie się o godz. 21:56 i potrwa do godz. 22:00. Choć czas widoczności będzie wynosił zaledwie kilka minut, to satelity będą błyszczeć na tle ciemnego już nieba.

Satelity Starlink należą do amerykańskiej firmy SpaceX. To firma amerykańskiego przedsiębiorcy i miliardera Elona Muska. Dyrektor generalny i techniczny SpaceX "podbić kosmos" swoimi satelitami. Są od kilku mieszczone na orbicie mają zapewnić dostęp do szybkiego internetu nawet w najodleglejszych miejscach naszego globu. Jeszcze w tym roku planowane są pierwsze poważne testy szerokopasmowego internetu ze Starlinków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.