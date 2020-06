Sataniści w Wilczycach pod Wrocławiem. "Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy tu czarną mszę!"

Wszytko na to wskazuje, że mieliśmy do czynienia naszych Wilczycach z obrządkiem satanistycznym tzw. czarną mszą podczas której niszczono Figurę Maryi Panny. Za w/w czyn jest paragraf Art. 196. KK – Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (Znalezione w sieci) TZW. Trzeci rytuał, zniszczenia, używany jest aby zaspokoić swój gniew, nienawiść czy pogardę. Mogą Państwo zauważyć na załączonych zdjęciach jak została zniszczona figura Maryi umieszczona na terenie stawu koło boiska. Policja przegląda kamery umieszczone na terenie stawu jak również te mieszczące się przy ulicy Sportowej. Prośba aby każdy, kto słyszał jakiekolwiek ruchy, krzyki, hałasy w nocy z 22 na 23 czerwca aby udał się na policje lub dał znać właścicielowi stawu Łukaszowi. Miejmy pod obserwacją nasze dwa krzyże mieszczące się przy ulicy Dworskiej i Wilczyckiej (Katy Wilczyckie), jak zauważycie niepokojące sygnały dajcie znać.

Pozdrawiam serdecznie

Sołtys Wojtek