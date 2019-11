Sanepid ostrzega! Sprawdźcie, czy macie tę paprykę w domach

We Wrocławiu skradziono dwa miliony złotych! Wyznaczono nagrodę za informacje: 100 tys. złotych!

Dwa miliony złotych padły łupem złodzieja, który włamał się do prywatnego domu we Wrocławiu - tak twierdzi były detektyw Krzysztof Rutkowski. - To kradzież stulecia - mówi. Przeczytajcie szczegóły tej sprawy.