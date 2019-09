Sandra Ptaszyńska i jej 3-letnia córka poszukiwane przez policję

16-latka wyszła do restauracji i ślad po niej zaginął. Trwają jej poszukiwania

Policja szuka 16-latki z Dzierżoniowa. Aleksandra Reis we wtorek (6 sierpnia) po południu wyszła z mieszkania, mówiąc że idzie do restauracji McDonald's. Do dziś nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Poszukiwania nastolatki rozpoczęła policja.