Sanah we Wrocławiu - tłumy bawiły się na placu Wolności. Znajdź się na zdjęciach! Paweł Relikowski

Sanah we Wrocławiu zachwyciła fanów. Tysiące osób zgromadziły się na placu Wolności. Nic dziwnego bowiem Sanah to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Wrocławski koncert Sanah zorganizowano w ramach cyklu Letnie Brzmienia 2022. Sanah to autorka takich przebojów jak "Ale Jazz!", "Kolońska i szlugi", czy cyklu utworów stworzonych z innymi artystami w ramach projektu "Uczta". Kliknij w zdjęcie i zobacz jak wyglądał piątkowy koncert Sanah we Wrocławiu!