Samotny? Głodny? Przyjdź na wigilię dla wrocławian! Już w tę sobotę. Wstęp wolny!

Samotny? Głodny? Spragniony towarzystwa? Każdy może wziąć udział w wigilijnej wieczerzy, którą w sobotę organizuje Fundacja Weź Pomóż.

– Kto może zasiąść z nami przy świątecznym stole? Każdy, kto chciałby zjeść coś smacznego, porozmawiać z innymi ludźmi, w czasie pandemii spragnionymi kontaktów międzyludzkich i posłuchać pięknych, polskich kolęd – zachęca Jan Piontek, prezes Fundacji Weź Pomóż.

I od razu dodaje, że nikt nie wyjdzie z tej wieczerzy bez paczki. Potrawy przygotowuje profesjonalny kucharz. Będzie można posmakować m.in. tradycyjnych pierogów, ryby smażonej i bożonarodzeniowego barszczu. Profesjonalnie zabrzmią też kolędy – składający się z nich specjalny koncert przygotowali aktorzy Teatru Kambak.

Wigilijne spotkanie potrwa w sobotę od godziny 11.00 do 17.00. Co trzeba ze sobą przynieść do siedziby Fundacji przy ul. Poznańskiej 48-85? Koniecznie życzliwość i chęć spędzenia czasu w miłym towarzystwie!