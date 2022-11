Samoloty, lotniska i podróże lotnicze: jak lataliśmy w 2022 r.? Nowy raport ujawnia zachowania i preferencje pasażerów samolotów Emil Hoff

Według raportu IATA przeciętny pasażer samolotu w 2022 r. to osoba w średnim wieku lub starsza, mężczyzna, pochodzący z Azji. Szymon Starnawski /Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Statystyka jest podobno królową nauk, a przynajmniej pretendentką do tronu. Nowy raport międzynarodowej organizacji lotniczej pokazuje zachowania, preferencje i oczekiwania pasażerów samolotów w mijającym 2022 r. Kim jest statystyczny pasażer? Która grupa wiekowa lata samolotami najczęściej? Co decyduje o wyborze biletu lotniczego, a co najbardziej zniechęca do podróży? Sprawdźcie, czy statystyki ukazane w raporcie pasują także do Was.