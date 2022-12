Samolotem z Wrocławia na najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie [MIEJSCA, CENY] oprac. Monika Fajge

Sprawdźcie, jakie świąteczne kierunki poleca Port Lotniczy Wrocław i kiedy najlepiej wybrać się na bożonarodzeniowy jarmark w Europie. Poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW W SMARTFONIE. Pawel Relikowski / Polska Press - zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Magię świąt można poczuć zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiele europejskich miast, podobnie jak Wrocław, organizuje bożonarodzeniowe jarmarki. Na liście najpiękniejszych są te w Paryżu, Barcelonie, Manchesterze czy Zurychu. Dotrzecie tam samolotem, z wrocławskiego lotniska. – Grudzień to idealny czas, by jeszcze przed świętami wziąć wolne i zaplanować zwiedzanie największych europejskich jarmarków. Zwłaszcza, że zimowy rozkład lotów umożliwia okołoweekendowe city breaki, co sprawia, że nieobecność w pracy nie musi wiązać się z braniem długiego urlopu – przekonuje Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. Sprawdźcie, jakie świąteczne kierunki poleca Port Lotniczy Wrocław i kiedy najlepiej wybrać się na bożonarodzeniowy jarmark w Europie. Kliknijcie w GALERIĘ, a potem poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW W SMARTFONIE.