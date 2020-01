Samolot do Lwowa zawrócony na lotnisko we Wrocławiu

Samolot z Wrocławia do Lwowa linii Wizz Air wystartował w sobotę 4 stycznia o godz. 11.20, ale na wysokości Strzelec Opolskich został zawrócony i wrócił na lotnisko we Wrocławiu. Nową godzinę startu kilkukrotnie zmieniano. Obecnie na stronie wrocławskiego lotniska planowa godzina odlotu to 16.15. Więcej szczegółów wkrótce.

wybory prezydenckie, Brexit czy Euro - co nas czeka w 2020 roku Wideo