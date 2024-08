Samochody technologicznego giganta na ulicach regionu. Firma Apple skanuje dolnośląskie drogi

Tajemnicze auta z kamerami na dachu

Są białe, mają bardzo przyciemnione szyby i wieżę z kamerami na dachu. Tak właśnie wyglądają auta, które od kilkudziesięciu dni poruszają się po drogach całego Dolnego Śląska. Pojazdy to specjalnie zmodyfikowane samochody osobowe marki Subaru. W środku mają sporo elektroniki, która rejestruje otoczenie miejskie. Te dane posłużą później do przygotowania map typu Google Street View. Nie są to jednak samochody Google, a innego amerykańskiego giganta, czyli firmy Apple. Na pojazdach możemy zobaczyć napisy "Apple Maps", to właśnie tak nazywa się aplikacja, w której wkrótce zobaczymy aktualne zdjęcia całego naszego regionu.

Samochody najdroższej firmy świata na Dolnym Śląsku

Gigant technologiczny, jakim jest Apple, jest najdroższą globalną firmą. To pierwsze przedsiębiorstwo, które stało się na świecie warte bilion dolarów. Dlaczego więc firma wybrała Dolny Śląsk do robienia zdjęć? Odpowiedź jest bardzo prosta, firma chce rozwijać swoje usługi.