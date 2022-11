Samochód ciężarowy wpadł do rowu w Piławie Dolnej. Kierowcy nie było na miejscu zdarzenia

Do wypadku doszło w poniedziałek, 28 listopada 2022 r. w godzinach porannych. Samochód ciężarowy wypadł z drogi i wpadł do rowu. Miało to miejsce w Piławie Dolnej w powiecie dzierżoniowskim na wysokości budynków przy ul. Głównej 98. Droga ta jest też drogą wojewódzką nr 382. Po przyjeździe na miejsce policjantów z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, okazało się, że na miejscu nie ma kierowcy auta. W zdarzeniu nie uczestniczyły inne pojazdy i osoby trzecie.

- 28 listopada około 8:30, na ulicy Głównej w Piławie dolnej doszło do zdarzenia drogowego. Przed samochód renault prowadzony przez 56 letniego mężczyznę wbiegła sarna. Kierujący aby uniknąć potrącenia zwierzęcia, wykonał manewr skrętu w lewo, wpadł w poślizg i zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. Zdarzenie nie wyczerpało znamion wykroczenia. - mówi nadkom. Marcin Ząbek, oficer prasowy z KKP Dzierżoniów.