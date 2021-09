Sale weselne we Wrocławiu. Miejsca, ceny, opłaty. Ile kosztuje wesele? [GALERIA] Kinga Czernichowska

W większości parafii można usłyszeć, że ofiara jest dobrowolna. Tak poinformowano nas m.in. w: - Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Ojców Oblatów - Kościele św. Maurycego przy ul. Traugutta - Kościele pw. Świętego Wojciecha, pl. Dominikański (dominikanie) - Parafii św. Mikołaja - Kościele św. Macieja Zobacz na kolejnych slajdach, ile kosztuje ślub i wesele - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami Pixabay.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie sal weselnych we Wrocławiu i sprawdziliśmy, ile kosztuje organizacja wesela w różnych miejscach we Wrocławiu. Zanim przystąpisz do przedślubnych przygotowań, rozpisz wszystkie niezbędne wydatki. Sprawdź też, gdzie obowiązuje opłata korkowa, a gdzie można na niej zaoszczędzić. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.