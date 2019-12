Zakończyły się prace budowlane na skrzyżowaniu ulic Sądowej i Podwale związane z przebudową rozjazdów tramwajowych. Ruch samochodów na tym skrzyżowaniu został przywrócony, a tramwaje linii 4 i 15 wróciły na swoje stałe trasy.

W sobotę 21 grudnia otwarto dla ruchu skrzyżowanie ulic Sądowej i Podwale

W związku z tym na swoje stały trasy wracają tramwaje linii 4 i 15. Autobusy linii 127 jadące od pętli przy ul. Zwycięskiej od ul. Zaporoskiej jadą ulicą Grabiszyńską, przez pl. Legionów, ul. Sądową i ul. Podwale do pl. Orląt Lwowskich. Od Orląt Lwowskich autobus jedzie trasą do Kozanowa. W przeciwną stronę, z Kozanowa do ul. Zwycięskiej trasa pozostanie bez zmian.Skrzyżowanie Sądowej i Podwala zostało zamknięte w listopadzie, kiedy rozpoczęła się przebudowa rozjazdów tramwajowych. W tym tygodniu trwały testy i odbiory wykonanych prac.