Sąd Okręgowy w Świdnicy uchylił wyrok przywracający dra Romana Szełemeja do pracy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Nieprawomocny wyrok w pierwszej instancji zapadł 15 lipca 2022 roku w Sądzie Pracy w Świdnicy. Sąd przywrócił wówczas do pracy zwolnionego kardiologa i jednocześnie ordynatora do pracy w wałbrzyskim szpitalu.

Wyrok był zgodny z oczekiwaniami dra Romana Szełemeja. Prezydent został przywrócony do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd orzekł, że Szełemej może wracać do szpitala na wcześniejsze stanowisko i na tych samych warunkach płacowych. Szpital miał mu oddać 26 866 zł kosztów procesu.

Jak zaznaczał szpital, prezydent był zatrudniony jako lekarz na 1/4 etatu, a umowa na kierowanie oddziałem kardiologii wygasła 9 marca 2022 roku. Dlatego nie ma możliwości, aby nadal kierował oddziałem,