Są wyniki prywatnej sekcji zwłok Bartosza S. z Lubina (NOWE, ZASKAKUJĄCE FAKTY)

W naszej opinii Bartosz zmarł na skutek uduszenia - oznajmiła mecenas Renata Kolerska podczas konferencji prasowej 29 września. Na spotkaniu z dziennikarzami adwokaci rodziny odnieśli się nie tylko do raportu z sekcji zwłok wykonanej w czeskim mieście Liberec, ale także do wczorajszego posiedzenia komisji sejmowej.

- Pomimo, że byliśmy wyśmiewani, dysponujemy raportem, który sugeruje, że Bartosz zmarł, ponieważ został uduszony - mówił dr Wojciech Kasprzyk, jeden z pełnomocników rodziny Bartosza. - Płuca obustronnie krwawe, sine, z zawartością piany - przytaczał mecenas. - Już nawet na filmie słychać, że charczy i ma trudności z oddychaniem - podkreślał.

Podczas konferencji głos zabrał także pan Bogdan, ojciec zmarłego. - Dla mnie to był skandal - podsumował posiedzenie komisji sejmowej z dnia 28 września. - Nie jest to sprawa polityczna, to chcę zaznaczyć. Ale jechałem 1200 kilometrów i spałem godzinę, żeby zadać pytania ministrowi odpowiedzialnemu za policję. Ale nie przyszedł, mimo, że on sam musiałby przebyć krótszą drogę. Posłowie pokazali, ze nie wiedzą po co są w sejmie. Powinni bronić obywateli, a nie policję.