S3 na Dolnym Śląsku - sprawdzamy na jakim etapie są prace pod Bolkowem we wrześniu 2022

S3 na Dolnym Śląsku - sprawdzamy na jakim etapie są prace pod Bolkowem

Prace prowadzi firma PORR S.A. We wrześniu ekipy budowlane korzystają ze sprzyjającej pogody i prowadzą m.in. następujące prace:

Najważniejsze informacje o budowie S3 na Dolnym Śląsku

Zadanie nr III biegnie od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). To łącznie ok. 16,1 km drogi. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenach gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra.