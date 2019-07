Rzeki mają znaczący wpływ na rozwój Wrocławia. Deweloperzy również dostrzegają ich znaczenie.

Skąd ulica Walońska wzięła swoją nazwę? Ile rzek przepływa przez Wrocław? Jak dawni mieszkańcy miasta korzystali z rzeki? Od tych pytań rozpoczął się rejs zorganizowany przez Angel Poland Group. Deweloper w ten sposób od kilku lat przybliża wrocławianom historię Przedmieścia Oławskiego i Wrocławia oraz informuje o roli, jaką rzeka odgrywała w życiu miasta na przestrzeni wieków.

Na Kaczuszkę, chyba najbardziej rozpoznawalny statek pływający Odrą, mógł bezpłatnie zaokrętować się każdy, kto wcześniej się zgłosił. - To już kolejny raz, kiedy mamy przyjemność organizować rejsy po Odrze i Oławie. Do tej pory w tym cyklicznym wydarzeniu, które w sezonie letnim towarzyszą dniom otwartym naszych inwestycji mieszkaniowych przy ul. Walońskiej, wzięło udział już prawie 500 osób. W tym roku River Day połączony jest z Dniem Otwartym Angel City – naszej nowopowstającej inwestycji - mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group – Zachód. Cieszymy się, że jesteśmy częścią wrocławskiej społeczności, z którą w tak miły sposób możemy spędzić czas w miejscu, które wspólnie tworzymy. Nabrzeża Oławy to piękna przestrzeń do życia i rekreacji. – dodaje Natalia Sawicka.

Przez całą sobotę, 20 lipca, statek przybijał do pomostu w oszałamiająco zielonej marinie przy ul. Walońskiej położonej przy rzece Oławie, pomiędzy apartamentowcami Angel Wings i Angel River. Podczas rejsu historyk i przewodnik Michał Karczmarek nie szczędził ciekawostek historycznych, kierując uwagę uczestników na mijane zabytki, współczesne interesujące inwestycje czy całe kompleksy miejskie, które swoje istnienie zawdzięczały rzece.

Podziwiając Wrocław z pokładu statku płynącego Odrą łatwiej dostrzec, jakie możliwości daje rzeka. Kaczuszka co chwilę mijała inne statki, łodzie, łódki i kajaki. Ale trwający od kilku lat „zwrot ku Odrze” to nie tylko wykorzystywanie płynących przez Wrocław wód do rekreacji. Planowany tramwaj wodny, kiedy zostanie uruchomiony, może stać się skutecznym, w pełni funkcjonalnym elementem systemu komunikacji publicznej. Współczesne technologie pozwalają na opracowanie pojazdów o niewielkim zanurzeniu i na tyle niskich, żeby zmieściły się pod wrocławskimi mostami.

Na zakończenie rejsu Kaczuszka wracała do mariny na rzece Oława. Zagospodarowanie wybrzeża wrocławskiego odcinka tej rzeki dopiero się rozpoczyna. Ścieżka pieszo-rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie budowana teraz od ul. Walońskiej w stronę Niskich Łąk. Poznawanie Wrocławia od strony rzek może być dla wielu osób całkiem nowym, ekscytującym doświadczeniem: przejście na tyły znanych, nowoczesnych kompleksów mieszkalnych – jak w tym przypadku z ul. Traugutta/Walońskiej tj. od kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez Angel Poland w stronę rzeki – pokazuje, jak wiele zieleni, ciszy i spokoju można znaleźć w centrum wielkiego, europejskiego miasta.

Psst… odpowiadając na pierwsze pytanie przewodnika: ulica Walońska to pamiątka po narodzie Walonów (obecnie Belgia). Zostali oni, jako specjaliści od regulacji wód, sprowadzeni w XII w. na Przedmieście Oławskie, by uregulować przebieg płynącej szerokimi zakolami rzeki. Tym samym ułatwili osadnictwo i życie tej części Wrocławia, który jeszcze wtedy nie był miastem, jakie znamy, lecz stanowił zlepek osad położonych w pobliżu dopływów kilku rzek. To też pokazuje, jak praktyczne było mieszkanie przy rzece i korzystanie z niej w miarę potrzeb.

Aby poznać odpowiedzi na pozostałe pytania, trzeba zadać sobie trudu i odszukać odpowiedzi w źródłach internetowych lub poczekać do przyszłego lipca na kolejny River Day organizowany przez dewelopera Angel Poland Group.