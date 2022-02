Rządowa agencja chce się sądzić z Wrocławiem o ponad 100 mln zł. Chodzi o działki pod cmentarze

Chodzi o grunty, które w 2003 roku zostały przekazane przez KOWR miastu na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Kiełczowskiej oraz przekazanych w 2005 roku przy ulicy Awicenny pod budowę nowego cmentarza. Teraz przedstawiciele KOWR zażądali zapłaty za te działki, argumentując, że magistrat przez minione lata nie podjął żadnych kroków, by je zagospodarować pod cmentarze komunalne.

"W związku ze stwierdzeniem niezrealizowania przez Gminę Wrocław celu wskazanego w umowach o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację inwestycji celu publicznego określonych w umowach tj. budową i rozbudową cmentarzy komunalnych, dyrektor KOWR OT we Wrocławiu na podstawie art. 24 ust 5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zobowiązany jest do wystąpienia z żądaniem zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości stanowiących przedmiot nieodpłatnego przekazania" - czytamy w piśmie przysłanym nam przez Piotra Regeca, zastępcę szefa Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu.