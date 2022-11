Ryś na Dolnym Śląsku. Pan Martin zdołał go nagrać. To prawdziwa rzadkość! [ZDJĘCIA, FILM]

Ryś to największy kot występujący w Europie. Populację tego drapieżnika w naszym kraju szacuje się na 200 osobników. Tym bardziej zaskoczony musiał być autor nagrania - Martin Perzyński, który 12 listopada, około godz. 10 zauważył rysia na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska. Film to prawdziwy unikat. Nie dość, że liczba rysiów w Polsce jest dramatyczna, to zwierzęta te zwykle dzień spędzają w kryjówkach, z których dopiero w nocy wychodzą na żer.