Ryanair odwołuje loty z Wrocławia do Włoch w związku w koronawirusem

Jak wyjaśniono w komunikacie opublikowanym na stronie przewoźnika, zawieszona zostanie jedna czwarta lotów, w tym część z Portu Lotniczego we Wrocławiu. Przypomnijmy, że z Wrocławia maszyny Ryanair latają do Rzymu-Ciampino, Bolonii, Cagliari, Mediolanu-Bergamo, Neapolu i Palermo. Na razie nie sprecyzowano, które dokładnie loty wypadną z rozkładu.

Cięciu poddano przede wszystkim połączenia do i z lotnisk, na które najbardziej wpłynęły doniesienia o epidemii koronawirusa. Jak zapewnił O’Leary, wszyscy zainteresowani klienci zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach harmonogramu co najmniej 14 dni wcześniej.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu decyzję o odwołaniu części lotów z Polski do Włoch od 11 marca ogłosiły linie lotnicze Wizz Air. W ramach cięć na blisko miesiąc zawiesiły część lotów z Wrocławia do Bari. To jedno z 16 połączeń realizowanych z Polski przez tego przewoźnika, które całkiem lub częściowo znikną z rozkładu lotów. Powodem wstrzymania lotów - podobnie jak w przypadku Ryanair - jest zagrożenie zakażenia koronawirusem, jakie w ostatnich tygodniach nasiliło się we Włoszech.